Паникующие родители, взлетающий батут: Появилось видео ЧП в Улан-Удэ

В соцсетях и мессенджерах появилось видео отрыва от земли перевернувшегося батута с детьми. На нём видно, что родители, стоявшие рядом, пытались изо всех сил схватить и удержать батут. Но тяжёлая конструкция отрывается, взмывает вверх и опрокидывается.









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При осмотре конструкции зафиксировано, что батут крепился веревками к двум опорам, выполненным из автомобильных покрышек и бетона. Верёвки оборваны.











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