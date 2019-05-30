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Паникующие родители, взлетающий батут: Появилось видео ЧП в Улан-Удэ

Паникующие родители, взлетающий батут: Появилось видео ЧП в Улан-Удэ
Происшествия, 
Родители пытались схватить оторвавшийся от земли батут с детьми

В соцсетях и мессенджерах появилось видео отрыва от земли перевернувшегося батута с детьми. На нём видно, что родители, стоявшие рядом, пытались изо всех сил схватить и удержать батут. Но тяжёлая конструкция отрывается, взмывает вверх и опрокидывается.



Как сообщал «Байкал-Daily», ЧП произошло в четверг, 30 мая возле Дома торговли. Когда батут перевернулся и лопнул, на нём прыгали дети.

Пятеро детей госпитализированы, им от 3 до 7 лет.

Четверо детей находятся в реанимации детской республиканской клинической больницы. Их состояние оценивается как тяжёлое. У двоих из них переломы костей черепа.

Ещё один ребёнок попал в отделение травматологии. У всех пострадавших ушибы головного мозга.

- Оперативное вмешательство не потребовалось, - сообщили в минздраве Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей» (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

При осмотре конструкции зафиксировано, что батут крепился веревками к двум опорам, выполненным из автомобильных покрышек и бетона. Верёвки оборваны.


несчастный случай батут
 
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