Смерть Сергея Рогова печально повлияла на бурятский спорт

- Сергей Рогов был фанатом баскетбола. Федерация пользовалась залом на безвозмездной основе, дети занимались бесплатно. Тренировки проводились каждый день с утра до вечера, проходили соревнования самого разного уровня: зональные, межрегиональные. Был устный уговор, что мы пользуемся залом безвозмездно, вот теперь мы остались без основного зала, то есть 250 наших детей фактически остаются на улице, - сказал исполнительный директор федерации баскетбола Бурятии Евгений Загибалов.







