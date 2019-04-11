11 Апреля

10 Апреля

Популярное

Смерть Сергея Рогова печально повлияла на бурятский спорт

Смерть Сергея Рогова печально повлияла на бурятский спорт
Происшествия, 
Баскетболисты и биатлонисты остались без «дома»

Гибель бизнесмена, владельца ТРЦ «People's Park» и крупного спортивного мецената Сергея Рогова повлияла на развитие бурятского спорта.

Речь к примеру о лыжной базе «Снежинка», которую построил Сергей Рогов. В «Снежинке» тренировались биатлонисты. Для этого были созданы все условия: стрельбище, крытый тир, лыжероллерная трасса. Но вот уже несколько месяцев спортсмены вынуждены заниматься на базе для проката лыж спортивной школы №4, где и без того тесно. Сюда приходят школьники из близлежащих школ, тренируется биатлонисты, горнолыжники и гонщики. Собственники «Снежинки» намерены продать спортивный комплекс, сообщили в пресс-службе Народного Хурала.

Спортсмены, которым потеряли условия для тренировки, просят продать только здание, а участок земли, принадлежащий городу, с трассой и тиром, передать спортивной школе. Как будет на самом деле, неизвестно.

Крупные потери и федерации баскетбола Бурятии. На протяжении многих лет баскетболисты ДЮСШ №5 занимались в игровом зале ТРЦ «People's Park», который соответствует всем требованиям Роспотребнадзора и правилам проведения соревнований по баскетболу. Новые собственники ТРЦ «People's Park» планируют реконструировать помещение. Зала больше может не быть.

- Сергей Рогов был фанатом баскетбола. Федерация пользовалась залом на безвозмездной основе, дети занимались бесплатно. Тренировки проводились каждый день с утра до вечера, проходили соревнования самого разного уровня: зональные, межрегиональные. Был устный уговор, что мы пользуемся залом безвозмездно, вот теперь мы остались без основного зала, то есть 250 наших детей фактически остаются на улице, - сказал исполнительный директор федерации баскетбола Бурятии Евгений Загибалов.



Как пояснила и. о. директора школы Людмила Степанова, федерации нужно срочно найти замену. Однако сделать это трудно. Спортивные залы школ и вузов практически все заняты, к тому же они не соответствуют стандартам. За пользование частными спортзалами нужно платить аренду. Ещё один возможный выход – строительство баскетбольного центра. Федерация обратилась с этой инициативой в администрацию Улан-Удэ. Мэрия предложила земельный участок в 103 микрорайоне города для строительства физкультурно-спортивного комплекса. Однако теперь необходимо разрабатывать проектно-сметную документацию, до того, как вопрос будет решён, могут пройти годы.

Сергей Рогов разбился в рухнувшем на Верхней Берёзовке вертолёте 30 декабря 2018 года. В той авиакатастрофе погибли четыре человека – их тела выбросило из кабины на несколько метров. После падения вертолёт загорелся – шансов спастись у людей не было. В начале апреля Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчёт о возможных причинах трагедии.
спорт баскетбол лыжные гонки биатлон
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Красноярца поймали в Иркутской области с поддельными правами
Красноярца поймали в Иркутской области с поддельными правами
Происшествия, 11.04.2019
Он приобрёл поддельный документ через Интернет
Краснодарский аферист «отобедал» за счёт братчанки
Краснодарский аферист «отобедал» за счёт братчанки
Происшествия, 11.04.2019
Мошенник заказал доставку обеда, а затем попросил курьера о просьбе
Житель Бурятии ударом ножа пытался усмирить агрессивного сына
Житель Бурятии ударом ножа пытался усмирить агрессивного сына
Происшествия, 11.04.2019
Пьяный сын ругался на отца и поднимал на него руку
В Забайкалье избили мужчину и отобрали у него авто
В Забайкалье избили мужчину и отобрали у него авто
Происшествия, 11.04.2019
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж»
В Иркутске нашли двух пропавших сестёр
В Иркутске нашли двух пропавших сестёр
Происшествия, 11.04.2019
Девочки просто решили погулять одни
4 тысячи жителей Бурятии оставались без электричества
4 тысячи жителей Бурятии оставались без электричества
Происшествия, 11.04.2019
Сейчас до сих пор обесточены два села в Иркутской области
Житель Иркутской области убил племянника
Житель Иркутской области убил племянника
Происшествия, 11.04.2019
Мужчина выстрелил ему в голову из обреза
В Улан-Удэ водитель после ДТП уснул в машине
В Улан-Удэ водитель после ДТП уснул в машине
Происшествия, 11.04.2019
Травмы в аварии получили два человека
В Бурятии обчищали товарные поезда
В Бурятии обчищали товарные поезда
Происшествия, 11.04.2019
Ворам грозит до пяти лет лишения свободы
Двое пятиклассников спасли садоводство от пожара в Иркутске
Двое пятиклассников спасли садоводство от пожара в Иркутске
Происшествия, 11.04.2019
Мальчишки сами почти потушили возгорание и вызвали пожарных
В Бурятии остановили грузовик с нелегальным лесом
В Бурятии остановили грузовик с нелегальным лесом
Происшествия, 11.04.2019
Мужчина вырубил 16,5 кубометров сосен
В Забайкалье квартирные воры несколько раз возвращались
В Забайкалье квартирные воры несколько раз возвращались
Происшествия, 11.04.2019
Ущерб от их действий составил порядка 70 тысяч рублей
В Забайкалье со спящей женщины сняли пять золотых колец
В Забайкалье со спящей женщины сняли пять золотых колец
Происшествия, 11.04.2019
Она слишком «устала» после выпитого алкоголя

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^