Смерть Сергея Рогова печально повлияла на бурятский спорт

Гибель бизнесмена, владельца ТРЦ «People's Park» и крупного спортивного мецената Сергея Рогова повлияла на развитие бурятского спорта.
Речь к примеру о лыжной базе «Снежинка», которую построил Сергей Рогов. В «Снежинке» тренировались биатлонисты. Для этого были созданы все условия: стрельбище, крытый тир, лыжероллерная трасса. Но вот уже несколько месяцев спортсмены вынуждены заниматься на базе для проката лыж спортивной школы №4, где и без того тесно. Сюда приходят школьники из близлежащих школ, тренируется биатлонисты, горнолыжники и гонщики. Собственники «Снежинки» намерены продать спортивный комплекс, сообщили в пресс-службе Народного Хурала.
Спортсмены, которым потеряли условия для тренировки, просят продать только здание, а участок земли, принадлежащий городу, с трассой и тиром, передать спортивной школе. Как будет на самом деле, неизвестно.
Крупные потери и федерации баскетбола Бурятии. На протяжении многих лет баскетболисты ДЮСШ №5 занимались в игровом зале ТРЦ «People's Park», который соответствует всем требованиям Роспотребнадзора и правилам проведения соревнований по баскетболу. Новые собственники ТРЦ «People's Park» планируют реконструировать помещение. Зала больше может не быть.
- Сергей Рогов был фанатом баскетбола. Федерация пользовалась залом на безвозмездной основе, дети занимались бесплатно. Тренировки проводились каждый день с утра до вечера, проходили соревнования самого разного уровня: зональные, межрегиональные. Был устный уговор, что мы пользуемся залом безвозмездно, вот теперь мы остались без основного зала, то есть 250 наших детей фактически остаются на улице, - сказал исполнительный директор федерации баскетбола Бурятии Евгений Загибалов.
Как пояснила и. о. директора школы Людмила Степанова, федерации нужно срочно найти замену. Однако сделать это трудно. Спортивные залы школ и вузов практически все заняты, к тому же они не соответствуют стандартам. За пользование частными спортзалами нужно платить аренду. Ещё один возможный выход – строительство баскетбольного центра. Федерация обратилась с этой инициативой в администрацию Улан-Удэ. Мэрия предложила земельный участок в 103 микрорайоне города для строительства физкультурно-спортивного комплекса. Однако теперь необходимо разрабатывать проектно-сметную документацию, до того, как вопрос будет решён, могут пройти годы.
Сергей Рогов разбился в рухнувшем на Верхней Берёзовке вертолёте 30 декабря 2018 года. В той авиакатастрофе погибли четыре человека – их тела выбросило из кабины на несколько метров. После падения вертолёт загорелся – шансов спастись у людей не было. В начале апреля Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчёт о возможных причинах трагедии.