В Улан-Удэ произошла крупная коммунальная авария









Под отключение холодного водоснабжения попали 1285 домов: 475 многоквартирных и 810 неблагоустроенных и частных. И ещё 45 социальных объектов: детсады, школы, поликлиники, больница скорой помощи, госпиталь, дом престарелых, детский дом и другие. Это около 100 тысяч жителей Улан-Удэ. Из них 30 тысяч человек остались и без тепла.



На следующий день в городе был ведён режим ЧС. Власти пообещали устранить аварию вечером того же дня. Но сдержать слово не получилось. В итоге четверть города жила в спартанских условиях больше двух суток. Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2017 года в Улан-Удэ на улице Лебедева также произошла коммунальная авария. Тогда разрушился ветхий коллектор , который работал с 1969 года.Под отключение холодного водоснабжения попали 1285 домов: 475 многоквартирных и 810 неблагоустроенных и частных. И ещё 45 социальных объектов: детсады, школы, поликлиники, больница скорой помощи, госпиталь, дом престарелых, детский дом и другие. Это около 100 тысяч жителей Улан-Удэ. Из них 30 тысяч человек остались и без тепла.На следующий день в городе был ведён режим ЧС. Власти пообещали устранить аварию вечером того же дня. Но сдержать слово не получилось. В итоге четверть города жила в спартанских условиях больше двух суток.

В столице Бурятии сегодня произошла крупная коммунальная авария на водопроводной насосной станции «Юго-Западная» по улице Домостроительная. По информации очевидцев, по всей видимости, случился порыв на подводящем трубопроводе.- Большая авария на водоотводе, пришла телефонограмма от «Водоканала» и «ТГК». Будут отключены холодная и горячая вода, срок устранения неизвестно, может и сутки. Просьба запастись всем водой, - такое сообщение сейчас распространяют управляющие компании.В пресс-службе мэрии комментарии обещали предоставить немного позже.