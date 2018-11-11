В Улан-Удэ мусоровоз смял легковушку









В воскресенье, 11 ноября, в первом часу дня в Улан-Удэ произошло ДТП, чудом обошедшееся без пострадавших.На перекрёстке улиц Лысогорская и Дзержинского столкнулись мусоровоз и Subaru Outback. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель мусоровоза, не уступивший универсалу дорогу.Столкновение нанесло серьёзный ущерб Subaru. Передняя часть машины полностью разбита, капот всмятку, бампер разбит вдребезги.