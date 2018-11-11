В Улан-Удэ мусоровоз смял легковушку

В воскресенье, 11 ноября, в первом часу дня в Улан-Удэ произошло ДТП, чудом обошедшееся без пострадавших.
На перекрёстке улиц Лысогорская и Дзержинского столкнулись мусоровоз и Subaru Outback. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель мусоровоза, не уступивший универсалу дорогу.
Столкновение нанесло серьёзный ущерб Subaru. Передняя часть машины полностью разбита, капот всмятку, бампер разбит вдребезги.
Сработала подушка безопасности. Сам водитель не получил серьёзных травм, мужчина, можно сказать, отделался испугом.
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