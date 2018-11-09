Пенсионерку доставили в больницу
Сегодня днём произошло ДТП возле торгового центра «Ольхон». Там столкнулись сразу три машины: микроавтобус «Хёндай», который шёл по маршруту №59, «Тойота Пробокс» и внедорожник «Исузу Бигхорн».
В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса – 64-летняя пенсионерка. Женщину с ушибом грудной клетки доставили в больницу. Об этом «Байкал-Dailу» сообщили в УГИБДД республики.
Автомобили получили механические повреждения – у внедорожника даже выбило заднее стекло.
Предварительной причиной аварии стало несоблюдение дистанции. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 3 ноября на трассе в Бурятии в ДТП пострадали пассажиры автобуса. Маршрутка ехала из Иркутска в Улан-Удэ.
В Улан-Удэ в тройном ДТП пострадала пассажирка автобуса
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