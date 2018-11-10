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В ДТП в центре Улан-Удэ водитель разбил голову

В ДТП в центре Улан-Удэ водитель разбил голову
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель «Тойоты Короны» не уступил дорогу «Тойоте Королле»

В субботу, 10 ноября, около 17.30 часов произошло ДТП в центре Улан-Удэ, на улице Смолина. Возле главного корпуса Бурятского госуниверситета столкнулись две «Тойоты».




- Водитель «Тойоты Короллы» двигался в сторону Виадука, в этот момент с Виадука ехала «Тойота Корона Премио». Водитель последней начал поворачивать в направлении БГУ – произошло столкновение. Виновником аварии стал водитель «Короны», - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.

Обе машины получили серьёзный ущерб – передние части, куда пришёлся удар, сильно помяло. 




Пострадал и водитель «Тойоты Короллы». «Он разбил себе голову», - сообщают очевидцы. На место была вызвана «скорая помощь». Степень тяжести травмы головы уточняется.

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