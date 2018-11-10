В ДТП в центре Улан-Удэ водитель разбил голову

















В субботу, 10 ноября, около 17.30 часов произошло ДТП в центре Улан-Удэ, на улице Смолина. Возле главного корпуса Бурятского госуниверситета столкнулись две «Тойоты».- Водитель «Тойоты Короллы» двигался в сторону Виадука, в этот момент с Виадука ехала «Тойота Корона Премио». Водитель последней начал поворачивать в направлении БГУ – произошло столкновение. Виновником аварии стал водитель «Короны», - рассказал «Байкал-Daily» очевидец.Обе машины получили серьёзный ущерб – передние части, куда пришёлся удар, сильно помяло.Пострадал и водитель «Тойоты Короллы». «Он разбил себе голову», - сообщают очевидцы. На место была вызвана «скорая помощь». Степень тяжести травмы головы уточняется.