В Улан-Удэ в ДТП пострадала беременная женщина

- «КамАЗ» прижал «Тойоту Виш», следовавшую в направлении улицы Лебедева. От удара «Тойоту» откинуло на дорожное ограждение, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.









По предварительной информации, в ДТП пострадала женщина, беременная на 9 месяце. Её увезли в больницу на «скорой». Состояние уточняется.





















