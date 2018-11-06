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В Улан-Удэ в ДТП пострадала беременная женщина

В Улан-Удэ в ДТП пострадала беременная женщина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Машина, снёсшая ограждение, оказалась разбита

Сегодня около 13 часов дня в Улан-Удэ на улице Ключевская, недалеко от рынка «Туяа», произошло серьёзное ДТП.

- «КамАЗ» прижал «Тойоту Виш», следовавшую в направлении улицы Лебедева. От удара «Тойоту» откинуло на дорожное ограждение, - сообщил «Байкал-Daily» очевидец.



Ограждение оказалось снесено. В результате аварии левую часть автомобиля разбило, выбило левые и заднее стекло, помят и бампер.

По предварительной информации, в ДТП пострадала женщина, беременная на 9 месяце. Её увезли в больницу на «скорой». Состояние уточняется.






Как сообщал «Байкал-Daily», в начале сентября в пригороде Улан-Удэ в серьёзную аварию попала женщина, беременная двойней. Её автомобиль в результате столкновения встал на крышу и перевернулся.

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