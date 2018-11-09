Это уже десятая трагедия за последнее время
В Баргузинском районе в селе Усть-Баргузин на пожаре в квартире погиб мужчина. Трагедия произошла ночью 8 ноября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
На момент прибытия пожарных из окна квартиры шёл дым. В ходе тушения пожара в квартире на полу обнаружен мужчина без признаков жизни.
- Очаг пожара находился в жилой комнате, условием развития стало его позднее обнаружение. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении, - рассказал начальник отдела дознания и административной практики УНДПР ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.
В результате пожара в комнате огнём повреждены пол, стена, потолок и диван на общей площади 8 квадратных метров.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в Бурятии увеличилось количество погибших на пожарах – эта смерть стала десятым трагичным случаем за последние две недели. Последняя трагедия произошла 5 ноября – житель Онохоя пытался спастись из горящего дома, но потерял сознание на пороге и скончался.
На пожаре в Бурятии погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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