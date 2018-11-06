Житель Бурятии, спасаясь на пожаре, умер у двери

Это уже девятая смерть на пожарах за две недели
5 ноября в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии на пожаре погиб 74-летний пенсионер. Ранним утром загорелся одноэтажный деревянный дом, где жил мужчина. Тело пенсионера было найдено в ходе разбора завалов. Следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, мужчина проживал один в деревянном доме старой постройки, которому требовался ремонт. Внутри было холодно, и пенсионеру приходилось постоянно топить печь. При этом дверку топки он держал открытой, чтобы от притока воздуха дрова лучше разгорались.
- Вечером 4 ноября он, как всегда, затопил печь, оставил дверку топки приоткрытой и лёг спать. Ночью из печи выпали угли, от которых загорелся деревянный пол. Предварительная картина возникновения пожара восстановлена на основании данных осмотра места происшествия. Установлено, что очаг находился возле печи. Внутри дома в беспорядке располагалось много различных горючих вещей, а также множество книг, газет и другой макулатуры. Перекинувшись на хлам, огонь быстро распространился по дому, - уточнили в Следственном управлении.
Хозяин успел проснуться и постарался покинуть задымленное помещение. Он добрался до выхода, открыл дверь наружу, но выйти уже не успел. В результате отравления угарным газом мужчина потерял сознание и вскоре скончался.
- Назначены судебно-медицинское и пожарно-техническое исследования, по результатам которых будут определены точная причина смерти пенсионера и точная причина возникновения пожара, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
В Бурятии в последние две недели зафиксирован всплеск гибели людей на пожарах. Как сообщал «Байкал-Daily», до этого трагедия была зафиксирована в субботу, 3 ноября, - тогда погибли мужчина и женщина в Баргузинском районе. Днём ранее в селе Новоильинск Заиграевского района на пожаре погиб мужчина. До этого аналогичная трагедия произошла в селе Иволгинск. Из-за непотушенной сигареты скончался пенсионер в Улан-Удэ. 28 октября на пожаре в Бичурском районе погибли пожилая женщина и двое её взрослых сыновей.
Житель Бурятии, спасаясь на пожаре, умер у двери
Происшествия, Фото:
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