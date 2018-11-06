Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Ноября

05 Ноября

Популярное

Житель Бурятии, спасаясь на пожаре, умер у двери

Житель Бурятии, спасаясь на пожаре, умер у двери
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Это уже девятая смерть на пожарах за две недели

5 ноября в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии на пожаре погиб 74-летний пенсионер. Ранним утром загорелся одноэтажный деревянный дом, где жил мужчина. Тело пенсионера было найдено в ходе разбора завалов. Следователи проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, мужчина проживал один в деревянном доме старой постройки, которому требовался ремонт. Внутри было холодно, и пенсионеру приходилось постоянно топить печь. При этом дверку топки он держал открытой, чтобы от притока воздуха дрова лучше разгорались.

- Вечером 4 ноября он, как всегда, затопил печь, оставил дверку топки приоткрытой и лёг спать. Ночью из печи выпали угли, от которых загорелся деревянный пол. Предварительная картина возникновения пожара восстановлена на основании данных осмотра места происшествия. Установлено, что очаг находился возле печи. Внутри дома в беспорядке располагалось много различных горючих вещей, а также множество книг, газет и другой макулатуры. Перекинувшись на хлам, огонь быстро распространился по дому, - уточнили в Следственном управлении.

Хозяин успел проснуться и постарался покинуть задымленное помещение. Он добрался до выхода, открыл дверь наружу, но выйти уже не успел. В результате отравления угарным газом мужчина потерял сознание и вскоре скончался.

- Назначены судебно-медицинское и пожарно-техническое исследования, по результатам которых будут определены точная причина смерти пенсионера и точная причина возникновения пожара, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.

В Бурятии в последние две недели зафиксирован всплеск гибели людей на пожарах. Как сообщал «Байкал-Daily», до этого трагедия была зафиксирована в субботу, 3 ноября, - тогда погибли мужчина и женщина в Баргузинском районе. Днём ранее в селе Новоильинск Заиграевского района на пожаре погиб мужчина. До этого аналогичная трагедия произошла в селе Иволгинск. Из-за непотушенной сигареты скончался пенсионер в Улан-Удэ. 28 октября на пожаре в Бичурском районе погибли пожилая женщина и двое её взрослых сыновей.

смерть пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии, спасаясь на пожаре, умер у двери
Житель Бурятии, спасаясь на пожаре, умер у двери
Происшествия, 06.11.2018
Это уже девятая смерть на пожарах за две недели
Читинцы обчистили спящего бармена
Читинцы обчистили спящего бармена
Происшествия, 06.11.2018
Злоумышленники стащили из кассы 27 тысяч
15-летнего вора в Улан-Удэ нашли по следам на снегу
15-летнего вора в Улан-Удэ нашли по следам на снегу
Происшествия, 06.11.2018
Его задержали сотрудники вневедомственной охраны
8 человек погибли на пожаре в Кемеровской области
8 человек погибли на пожаре в Кемеровской области
Происшествия, 06.11.2018
Среди погибших шестеро детей, возбуждено уголовное дело
В Бурятии пропала пенсионерка
В Бурятии пропала пенсионерка
Происшествия, 06.11.2018
58-летняя женщина является инвалидом второй группы
В ДТП с «Лэнд Крузером» в Иркутской области погибла женщина
В ДТП с «Лэнд Крузером» в Иркутской области погибла женщина
Происшествия, 06.11.2018
Внедорожник вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с легковушкой
Тройное ДТП произошло в Улан-Удэ
Тройное ДТП произошло в Улан-Удэ
Происшествия, 06.11.2018
Водитель «Хонды» вылетел на полосу встречного движения
В центре Улан-Удэ поймали парня с наркотиками
В центре Улан-Удэ поймали парня с наркотиками
Происшествия, 06.11.2018
У него изъяты гашиш и каннабисное масло
В Бурятии поймали очередного «чёрного лесоруба»
В Бурятии поймали очередного «чёрного лесоруба»
Происшествия, 05.11.2018
Им оказался 28-летний житель Баргузинского района
19-летний улан-удэнец задержан за кражу из гаража
19-летний улан-удэнец задержан за кражу из гаража
Происшествия, 05.11.2018
Преступление было совершено летом
В Улан-Удэ произошло ДТП из-за гололёда
В Улан-Удэ произошло ДТП из-за гололёда
Происшествия, 05.11.2018
Автомобиль занесло на скользкой дороге
В Иркутске продлили арест водителю, сбившему 9 полицейских
В Иркутске продлили арест водителю, сбившему 9 полицейских
Происшествия, 05.11.2018
Он останется под стражей минимум до нового года
В Улан-Удэ сгорела котельная частного дома
В Улан-Удэ сгорела котельная частного дома
Происшествия, 05.11.2018
Пожар произошёл в обеденное время

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Лето – это маленькая жизнь
13.07.2018
Ямпил Багша
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
О природе человека, причинах болезней и силе мантр…
11.07.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Загрузка...
^