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В Бурятии на пожаре погибли мать и двое сыновей

В Бурятии на пожаре погибли мать и двое сыновей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вся семья была пьяна

28 октября в Бичурском районе Бурятии произошёл пожар. В 12-м часу ночи загорелся дом. В огне погибли трое людей: 67-летняя женщина и её двое сыновей 37-ми и 32-х лет.

- По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.

Пожар потушили в половине второго часа ночи, на ликвидацию было задействовано 6 человек и 3 единицы техники.

Как отметили сегодня на заседании комиссии по ЧС, в Бурятии снижается общее количество пожаров, однако возрастает количество погибших в огне.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 4 на 5 октября в центре Улан-Удэ, неподалёку от гостиницы «Бурятия» произошёл пожар в деревянном доме. Местная жительница спасла 12 человек, однако девушке не хватило сил вынести на руках своего дедушку. Пожилой мужчина погиб.

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