Вся семья была пьяна
28 октября в Бичурском районе Бурятии произошёл пожар. В 12-м часу ночи загорелся дом. В огне погибли трое людей: 67-летняя женщина и её двое сыновей 37-ми и 32-х лет.
- По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожар потушили в половине второго часа ночи, на ликвидацию было задействовано 6 человек и 3 единицы техники.
Как отметили сегодня на заседании комиссии по ЧС, в Бурятии снижается общее количество пожаров, однако возрастает количество погибших в огне.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 4 на 5 октября в центре Улан-Удэ, неподалёку от гостиницы «Бурятия» произошёл пожар в деревянном доме. Местная жительница спасла 12 человек, однако девушке не хватило сил вынести на руках своего дедушку. Пожилой мужчина погиб.
В Бурятии на пожаре погибли мать и двое сыновей
Происшествия, Фото:
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