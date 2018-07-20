В Улан-Удэ столкнулись три «Тойоты»

Из-за тройного ДТП образовалась пробка
Как стало известно «Байкал-Daily», накануне около шести часов вечера в Улан-Удэ на дороге в районе Горсада в сторону авторынка «Динамо» произошло тройное ДТП. По словам очевидцев, ехавшая по крайней левой полосе «Тойота Виста» врезалась сзади в «Тойоту Марк 2». В свою очередь, «Марк 2» протаранил «Тойоту Портэ».
По счастливой случайности, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения. Кроме того, из-за аварии образовалась пробка.
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