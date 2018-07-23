В ДТП с «КамАЗом» в Улан-Удэ пострадал водитель внедорожника









Накануне около десяти часов вечера на Читинском переезде на лице Хахалова в Улан-Удэ произошло ДТП. 48-летний водитель «SSANG УОNG АСТУОN» не справился с управлением и врезался в «КамАЗ-5490», за рулём которого находился 24-летний водитель.Водителя иномарки с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой живота, открытым переломом надколенника госпитализировали в БСМП, сообщается в оперативной сводке по городу.