В Улан-Удэ водитель «Харриера» снёс ограждение

















В субботу, 21 июля, в 105 квартале Улан-Удэ водитель протаранил и снёс дорожное ограждение. Авария произошла около 7 утра.- Водитель «Тойоты Харриер», не справившись с управлением, заехал в ограждение. Предположительно, виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил «Байкал-Dailу» очевидец.Пострадавших нет, водитель также не получил травм. На месте работали сотрудники ДПС.Виновнику аварии предстоит восстановить ограждение за свой счёт.