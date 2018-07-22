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В Улан-Удэ водитель «Харриера» снёс ограждение

В Улан-Удэ водитель «Харриера» снёс ограждение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Предположительно, водитель был пьян

В субботу, 21 июля, в 105 квартале Улан-Удэ водитель протаранил и снёс дорожное ограждение. Авария произошла около 7 утра.




- Водитель «Тойоты Харриер», не справившись с управлением, заехал в ограждение. Предположительно, виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил «Байкал-Dailу» очевидец.

Пострадавших нет, водитель также не получил травм. На месте работали сотрудники ДПС. 




Виновнику аварии предстоит восстановить ограждение за свой счёт.

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