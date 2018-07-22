В Улан-Удэ водитель «Харриера» снёс ограждение

Предположительно, водитель был пьян
В субботу, 21 июля, в 105 квартале Улан-Удэ водитель протаранил и снёс дорожное ограждение. Авария произошла около 7 утра.
- Водитель «Тойоты Харриер», не справившись с управлением, заехал в ограждение. Предположительно, виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, - сообщил «Байкал-Dailу» очевидец.
Пострадавших нет, водитель также не получил травм. На месте работали сотрудники ДПС.
Виновнику аварии предстоит восстановить ограждение за свой счёт.
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