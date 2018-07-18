В Бурятии в ДТП пострадал водитель КамАЗа

Сегодня около трёх часов дня на дороге между сёлами Иволга и Оронгой Иволгинского района Бурятии произошло ДТП. По словам свидетелей аварии, «КамАЗ» на полном ходу заехал в экскаватор.
Со слов очевидцев происшествия, в аварии пострадал водитель «КамАЗа».
Кроме того, машины получили механические повреждения.
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