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В Бурятии в ДТП пострадал водитель КамАЗа

В Бурятии в ДТП пострадал водитель КамАЗа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Большегруз на полном ходу врезался в экскаватор. ФОТО

Сегодня около трёх часов дня на дороге между сёлами Иволга и Оронгой Иволгинского района Бурятии произошло ДТП. По словам свидетелей аварии, «КамАЗ» на полном ходу заехал в экскаватор.




Со слов очевидцев происшествия, в аварии пострадал водитель «КамАЗа».

Кроме того, машины получили механические повреждения.




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