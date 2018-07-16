В Улан-Удэ водитель «Лэнд Крузера» сбил подростка

Авария произошла на «зебре»
Накануне около десяти часов вечера на проспекте Автомобилистов произошло ДТП. Там 54-летний водитель «Тойоты Лэнд Крузер», ехавший со стороны улицы Ключевской, на «зебре» сбил 16-летнего парня.
Подростка госпитализировали в детское отделение БСМП. Он получил закрытую черепно-мозговую травму, рвано-ушибленную рану лобной области и ушиб правого предплечья, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня ночью в Улан-Удэ в ДТП погиб водитель «Тойоты»
. Водитель второй машины был госпитализирован в больницу.
Информации о пострадавших нет
Это пытался сделать бывший заключённый колонии
Малыша придавил уснувший на нём мужчина
Мужчина рубил сосны
Девочка каталась на велосипеде вдоль дороги
Авария произошла на «зебре»
С января по июнь 2018 года в Бурятии произошло 29 несчастных случаев на производстве
Водитель второй машины госпитализирован в больницу
Пятитысячные купюры он тратил их в магазинах, а также дарил знакомым
У преступников изъяли 9 тонн рыбы
Известный добытчик криптовалюты обещает крупное вознаграждение за поимку воров
Виновником столкновения стал 19-летний водитель. ФОТО
Родные и близкие погибшего сотрудника DNS со слезами на глазах вышли на митинг, чтобы добиться справедливого расследования. ФОТО, ВИДЕО
Несколько экипажей правоохранителей ранним утром преследовали нарушителей. ФОТО