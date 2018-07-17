В центре Улан-Удэ пьяный водитель устроил ДТП с пострадавшими

Нетрезвый водитель врезался в дорожное ограждение





Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня около четырёх часов дня в центре Улан-Удэ на улице Банзарова произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель за рулём «Мазды Демио», будучи в алкогольном опьянении, врезался в ограждение.







- В аварии пострадали две женщины, которые находились в салоне. Они также были в алкогольном опьянении. Всего в машине было четверо пьяных, - пояснил «Байкал-Daily» свидетель происшествия.









На место ДТП тут же приехала медицина катастроф. Также, по словам очевидцев, помощь в погрузке пострадавших оказывали сотрудники Росгвардии.







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По счастливой случайности, «Мазда» не зацепила другие автомобили, находившиеся на проезжей части. У легковушки серьёзно повреждена передняя часть автомобиля.