В Улан-Удэ в ДТП погиб водитель «Тойоты»

Водитель второй машины госпитализирован в больницу
Сегодня около двух часов ночи в Улан-Удэ на Левом берегу произошло ДТП. 36-летний водитель «Тойоты Марк-2» на улице Иволгинская выехал на полосу встречного движения и врезался в «Субару Легаси», за рулём которого был 34-летний мужчина.
Водитель «Тойоты» с закрытым переломом позвоночника, переломом грудины, ушибом сердца скончался в машине скорой помощи. Водитель «Субару» с закрытым переломом рёбер, переломом кости таза и левого бедра, раной голени госпитализирован в БСМП.
Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 122 ДТП; погибло – 9 человек; травмировано – 139 человека. За аналогичный период прошлого года случилось 295 ДТП; погибло – 10 человек; травмировано – 358 человек, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в пятницу в Улан-Удэ в ДТП пострадал ребёнок
. Виновником столкновения стал 19-летний водитель.
Водитель второй машины госпитализирован в больницу
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