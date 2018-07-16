В Улан-Удэ в ДТП погиб водитель «Тойоты»









Водитель «Тойоты» с закрытым переломом позвоночника, переломом грудины, ушибом сердца скончался в машине скорой помощи. Водитель «Субару» с закрытым переломом рёбер, переломом кости таза и левого бедра, раной голени госпитализирован в БСМП. Водитель «Тойоты» с закрытым переломом позвоночника, переломом грудины, ушибом сердца скончался в машине скорой помощи. Водитель «Субару» с закрытым переломом рёбер, переломом кости таза и левого бедра, раной голени госпитализирован в БСМП.









Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 122 ДТП; погибло – 9 человек; травмировано – 139 человека. За аналогичный период прошлого года случилось 295 ДТП; погибло – 10 человек; травмировано – 358 человек, сообщается в оперативной сводке по городу.

Всего с начала года в Улан-Удэ произошло 122 ДТП; погибло – 9 человек; травмировано – 139 человека. За аналогичный период прошлого года случилось 295 ДТП; погибло – 10 человек; травмировано – 358 человек, сообщается в оперативной сводке по городу.









Сегодня около двух часов ночи в Улан-Удэ на Левом берегу произошло ДТП. 36-летний водитель «Тойоты Марк-2» на улице Иволгинская выехал на полосу встречного движения и врезался в «Субару Легаси», за рулём которого был 34-летний мужчина.