В Улан-Удэ в ДТП пострадал ребёнок

ДТП, в котором пострадал ребёнок, произошло в Улан-Удэ в пятницу днём, 13 июля.На перекрёстке улицы Калашникова и проспекта Строителей «Хонда Стрим» врезалась в «Рено Логан».

«Рено» остановился на светофоре перед пешеходным переходом, когда его протаранил ехавший сзади автомобиль. За рулём «Хонды» находился 19-летний водитель.- В результате столкновения пострадал мальчик, на вид лет пяти, ехавший в «Рено Логане», - рассказал «Байкал-Dailу» очевидец.На месте происшествия работал автомобиль реанимации. Состояние ребёнка уточняется.

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