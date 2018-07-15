В Улан-Удэ в ДТП пострадал ребёнок

Виновником столкновения стал 19-летний водитель. ФОТО
ДТП, в котором пострадал ребёнок, произошло в Улан-Удэ в пятницу днём, 13 июля.
На перекрёстке улицы Калашникова и проспекта Строителей «Хонда Стрим» врезалась в «Рено Логан».
«Рено» остановился на светофоре перед пешеходным переходом, когда его протаранил ехавший сзади автомобиль. За рулём «Хонды» находился 19-летний водитель.
- В результате столкновения пострадал мальчик, на вид лет пяти, ехавший в «Рено Логане», - рассказал «Байкал-Dailу» очевидец.
На месте происшествия работал автомобиль реанимации. Состояние ребёнка уточняется.
Виновником столкновения стал 19-летний водитель. ФОТО
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