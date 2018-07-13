В Улан-Удэ столкнулись 5 машин (фото, видео)

Сегодня днём в 102 квартале Улан-Удэ на улице Бабушкина произошло два подряд ДТП с разницей около получаса; участниками двух аварий стали в итоге 7 машин.
В первой аварии столкнулось сразу пять автомобилей.
По словам очевидцев, около часа дня грузовик с надписью на кузове «Авторай» врезался в «Хёндай». От удара иномарка врезалась в «Хонду Стрим», она в свою очередь, ударила «Ниссан X-Trail», который врезался в «Субару».
Удары были настолько сильные, что сработали подушки безопасности.
Примерно через 30 минут недалеко от этого ДТП произошла ещё одна авария. Большегруз «МАЗ» «зажал» «Хонду Стрим».
видео - ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ
По счастливой случайности, в обоих авариях обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
Читайте также:
В маршрутку с пассажирами в Улан-Удэ врезался хлебовоз
В тройном ДТП в Бурятии пострадал водитель
В Улан-Удэ спешивший на заявку таксист устроил ДТП
По счастливой случайности, в обоих авариях обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
Читайте также:
В маршрутку с пассажирами в Улан-Удэ врезался хлебовоз
В тройном ДТП в Бурятии пострадал водитель
В Улан-Удэ спешивший на заявку таксист устроил ДТП