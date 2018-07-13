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В Улан-Удэ столкнулись 5 машин (фото, видео)

В Улан-Удэ столкнулись 5 машин (фото, видео)
Происшествия, 
Через полчаса рядом произошло ещё одно ДТП

Сегодня днём в 102 квартале Улан-Удэ на улице Бабушкина произошло два подряд ДТП с разницей около получаса; участниками двух аварий стали в итоге 7 машин.

В первой аварии столкнулось сразу пять автомобилей. 





По словам очевидцев, около часа дня грузовик с надписью на кузове «Авторай» врезался в «Хёндай». От удара иномарка врезалась в «Хонду Стрим», она в свою очередь, ударила «Ниссан X-Trail», который врезался в «Субару».

Удары были настолько сильные, что сработали подушки безопасности. 








Примерно через 30 минут недалеко от этого ДТП произошла ещё одна авария. Большегруз «МАЗ» «зажал» «Хонду Стрим». 





видео - ДТП 03 RUS • УЛАН-УДЭ

По счастливой случайности, в обоих авариях обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.

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