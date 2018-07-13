В Улан-Удэ столкнулись 5 машин (фото, видео)

















По словам очевидцев, около часа дня грузовик с надписью на кузове «Авторай» врезался в «Хёндай». От удара иномарка врезалась в «Хонду Стрим», она в свою очередь, ударила «Ниссан X-Trail», который врезался в «Субару».



Удары были настолько сильные, что сработали подушки безопасности. По словам очевидцев, около часа дня грузовик с надписью на кузове «Авторай» врезался в «Хёндай». От удара иномарка врезалась в «Хонду Стрим», она в свою очередь, ударила «Ниссан X-Trail», который врезался в «Субару».Удары были настолько сильные, что сработали подушки безопасности.





























Сегодня днём в 102 квартале Улан-Удэ на улице Бабушкина произошло два подряд ДТП с разницей около получаса; участниками двух аварий стали в итоге 7 машин.В первой аварии столкнулось сразу пять автомобилей.