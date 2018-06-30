ДТП произошло во дворе дома
В пятницу, 29 июня, в 113 микрорайоне Улан-Удэ под колёса автомобиля попал 69-летний мужчина. Его сбил 21-летний водитель «Хонды Аккорд».
Наезд произошёл во дворе дома №5.
В результате пенсионер получил закрытый перелом бедра. Пострадавший был госпитализирован в БСМП.
Всего с начала 2018 года в Улан-Удэ произошло 116 ДТП, в которых погибло 7 человек, травмировано было 130, уточняют оперативные службы города.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в пятницу в Улан-Удэ произошёл ещё один наезд на пешехода – пострадала девушка. Днём ранее смертельная авария произошла в Джидинском районе Бурятии.
В Улан-Удэ «Аккорд» сбил пенсионера
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