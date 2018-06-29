В Бурятии женщину насмерть придавил автомобиль

В ДТП пострадал ещё один человек
Смертельная авария произошла накануне примерно в 9 часов вечера в селе Тохой Джидинского района Бурятии.
Как рассказали местные жители, «Жигули» опрокинулись на дороге.
В результате происшествия скончалась женщина: её придавило машиной. Являлась ли она пассажиром или пешеходом, сельчане не знают.
Мужчину, находившегося в автомобиле, госпитализировали.
Из-за чего машина перевернулась, пока неизвестно.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях смертельное ДТП произошло в Сотниково Иволгинского района. Погиб водитель «Жигулей», чьё тело обнаружили только спустя несколько часов
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В первые минуты тушение производилось с борта соседнего теплохода
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