В Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Крузер» и такси «Максим»













Обе машины серьёзно пострадали; удар был такой силы, что передние части сильно смяло, автомобильные номера отлетели.



Во внедорожнике ехала женщина с ребёнком. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал, все они отделались испугом. Обе машины серьёзно пострадали; удар был такой силы, что передние части сильно смяло, автомобильные номера отлетели.Во внедорожнике ехала женщина с ребёнком. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал, все они отделались испугом.













Сегодня вечером на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Крузер 200» и машина с символикой такси «Максим».«Рено Логан» с пассажиром двигался в сторону Стеклозавода, когда произошло столкновение с «Лэнд Крузером», выезжавшим с улица Шульца.