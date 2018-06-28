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В Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Крузер» и такси «Максим»

Происшествия, 
Обе машины сильно пострадали

Сегодня вечером на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ столкнулись «Лэнд Крузер 200» и машина с символикой такси «Максим».

«Рено Логан» с пассажиром двигался в сторону Стеклозавода, когда произошло столкновение с «Лэнд Крузером», выезжавшим с улица Шульца. 




Обе машины серьёзно пострадали; удар был такой силы, что передние части сильно смяло, автомобильные номера отлетели.

Во внедорожнике ехала женщина с ребёнком. К счастью, никто из участников ДТП не пострадал, все они отделались испугом. 



ДТП
 
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