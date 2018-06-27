В Улан-Удэ легковушке оторвало колесо в ДТП

Внедорожник не пропустил малолитражку
В районе Стеклозаводского переезда в Улан-Удэ вчера утром произошло ДТП.
Внедорожник «Тойота Клюгер», ехавший по улице Радикальцева в сторону станции Дивизионная, не уступил дорогу «Дайхацу Мира», которая следовала стороны улицы Керамическая в сторону Борсоева.
В результате малолитражку развернуло на 180 градусов. От удара у неё оторвалось левое заднее колесо, а второе спустило.
ДТП обошлось без пострадавших.
Её обнаружили в районе заброшенных строений
Внедорожник не пропустил малолитражку
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