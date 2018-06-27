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В Улан-Удэ легковушке оторвало колесо в ДТП

В Улан-Удэ легковушке оторвало колесо в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Внедорожник не пропустил малолитражку

В районе Стеклозаводского переезда в Улан-Удэ вчера утром произошло ДТП.

Внедорожник «Тойота Клюгер», ехавший по улице Радикальцева в сторону станции Дивизионная, не уступил дорогу «Дайхацу Мира», которая следовала стороны улицы Керамическая в сторону Борсоева.




В результате малолитражку развернуло на 180 градусов. От удара у неё оторвалось левое заднее колесо, а второе спустило.

ДТП обошлось без пострадавших. 


ДТП
 
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