В Забайкалье на соревнованиях джиперов взорвался «УАЗ»

Двое мужчин серьёзно пострадали



2 июня на соревнованиях джиперов в посёлке Карымское Забайкальского края загорелся автомобиль. Причиной стал взрыв бензобака, находящегося внутри салона, сообщает Заб.ру.



Возгорание произошло до начала соревнований. В 12:05 пострадавшие с ожогами 25% тела были доставлены в больницу. Один из джиперов находится в реанимации. Оба пострадавших находятся на лечении в ожоговом отделении городской клинической больницы №1.



- Один из джиперов в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь ему оказывается в условиях отделения. Состояние второго стабильно тяжёлое, он находится в реанимации, - рассказали в пресс-службе минздрава.

