Двое мужчин серьёзно пострадали
2 июня на соревнованиях джиперов в посёлке Карымское Забайкальского края загорелся автомобиль. Причиной стал взрыв бензобака, находящегося внутри салона, сообщает Заб.ру.
Возгорание произошло до начала соревнований. В 12:05 пострадавшие с ожогами 25% тела были доставлены в больницу. Один из джиперов находится в реанимации. Оба пострадавших находятся на лечении в ожоговом отделении городской клинической больницы №1.
- Один из джиперов в удовлетворительном состоянии, медицинская помощь ему оказывается в условиях отделения. Состояние второго стабильно тяжёлое, он находится в реанимации, - рассказали в пресс-службе минздрава.
В Забайкалье на соревнованиях джиперов взорвался «УАЗ»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водители долго спорили между собой
Он решил «съездить по делам»
Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима
Пятерых односельчан задержали
Через суд он вернёт более 200 тысяч рублей
Авария произошла вечером
Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение пяти полицейским, превысившим должностные полномочия. Следком РФ представил жуткую картину расправы над подростком
Дети сожгли строящийся двухэтажный дом
Прокуратура Бичурского района выявила нарушения в сфере госзакупок
Сотрудники полиции 4 июня доставили в отдел Железнодорожного района Читы двоих местных жителей с признаками опьянения; читинцы своротили комплекс видеофиксации «Арена» и отказались добровольно ехать в участок, сообщили ИА «Чита.Ру» в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю
Сообщается, что Наталья Соболева является учредителем ООО «Кайзен» - компании, которая организовала проведение химических опытов в ТРЦ «Комсомолл»
Количество лесных пожаров, возникших из-за сухих гроз на территории республики за прошедшую неделю, увеличилось на 23%. Об этом сегодня на планерном совещании у главы Бурятии сообщил руководитель агентства лесного хозяйства Александр Мартынов
Военнослужащие потушили часть возгорания. Работы продолжаются
Нападение животного, больного бешенством, произошло в Верхнем Саянтуе
Молодого человека осудили за ложный донос