В Улан-Удэ участковый получил 3 года колонии



Советский районный суд Улан-Удэ вынес обвинительный приговор участковому Управления МВД по городу. Он признан виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.



- Действуя умышленно, из неверно понятых интересов службы, с целью повышения результатов своей оперативно-служебной деятельности, явно превысил свои должностные полномочия, применил в отношении потерпевшего насилие, повлекшее тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, создающий непосредственно угрозу для жизни, - сообщает пресс-служба суда.



Своими действиями участковый существенно нарушил конституционные права и свободы потерпевшего, а именно на уважение чести и достоинства личности, на неприкосновенность от насилия.



Кроме того, действия участкового повлекли дискредитацию авторитета органов внутренних дел в глазах общества.



При назначении наказания, суд принял во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, возраст, влияние назначенного наказания на исправление и условия жизни его семьи, отсутствие отягчающих обстоятельств.



Смягчающими обстоятельствами признали отсутствие судимости, болезненное состояние здоровья, наличие на иждивении ребенка, положительные характеристики.



Суд не нашёл исключительных обстоятельств, которые могли бы смягчить наказание до условного срока.



Поэтому назначил 4 года в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

