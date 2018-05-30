Уничтожено более 7 кубометров леса
24 мая оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кабанскому району задержаны двое мужчин, которые совершили на территории района незаконную порубку сосны объёмом более семи кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 100 тысяч рублей.
Задержанные – жители Прибайкальского района 34 и 35 лет, работают в одной из лесозаготовительных организаций Кабанского района, ранее неоднократно судимые, один из них, в том числе за незаконную порубку деревьев.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» Уголовного кодекса РФ. Кроме того, в отношении граждан составлены административные протоколы за нахождение в лесу в период действия противопожарного режима, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
В Бурятии «чёрные лесорубы» срубили сосен на 100 тысяч
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жильцов 5-этажного дома эвакуировали
Он не справился с управлением и совершил наезд на корову
Сейчас виновника аварии разыскивают
Мальчики пропали в разных районах республики
Пожар тушили больше двух часов
Водитель грузовика нанёс потерпевшему тяжкий вред здоровью
Ущерб составил 7 тысяч рублей
Мужчина признался, что выращивал растения для личного употребления
Пилот Ми-2 рассказал о жёсткой посадке вертолёта в Забайкалье
Возбуждено уголовное дело в отношении врача-нарколога-психиатра Забайкальского краевого наркологического диспансера. Он подозревается в получении взятки
28 мая в местности «Кварцевая» произошёл сход лавины, которая снесла общежитие горнодобывающей компании
Пока малыш гуляет с папой, у Татьяны есть два драгоценных часа. Убраться дома, постирать пеленки, погладить распашонки и разложить все по полочкам – дел у молодой мамы невпроворот
Саянский городской суд удовлетворил исковые заявления в интересах двух несовершеннолетних о взыскании компенсации морального вреда
Мужчина не почувствовал ножевого удара и продолжил мыть посуду
Подходящий товар ему предложил мошенник