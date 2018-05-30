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В Бурятии «чёрные лесорубы» срубили сосен на 100 тысяч

В Бурятии «чёрные лесорубы» срубили сосен на 100 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Уничтожено более 7 кубометров леса

24 мая оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Кабанскому району задержаны двое мужчин, которые совершили на территории района незаконную порубку сосны объёмом более семи кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 100 тысяч рублей.

Задержанные – жители Прибайкальского района 34 и 35 лет, работают в одной из лесозаготовительных организаций Кабанского района, ранее неоднократно судимые, один из них, в том числе за незаконную порубку деревьев.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 «Незаконная рубка лесных насаждений» Уголовного кодекса РФ. Кроме того, в отношении граждан составлены административные протоколы за нахождение в лесу в период действия противопожарного режима, сообщает пресс-служба МВД Бурятии.
черные лесорубы
 
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