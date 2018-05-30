Сбивший дорожника в Бурятии водитель заплатил ему 15 тысяч

Водитель грузовика нанёс потерпевшему тяжкий вред здоровью



17 августа 2017 года на улице Чкалова села Старый Заган Мухоршибирского района произошло ДТП. Там водитель микрогрузовика «Kia Bongo» сбил дорожного работника, который осуществлял ямочный ремонт.



Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Мухоршибирского района нарушитель привлечён к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.



- В результате полученных телесных повреждений потерпевшему фондом социального страхования назначено и выплачено пособие по временной нетрудоспособности в сумме 15 тысяч 371 рубль, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



После этого виновник ДТП выплатил потраченную сумму полностью.

