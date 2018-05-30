Мужчина признался, что выращивал растения для личного употребления
В Чернышевском районе Забайкальского края полицейские обнаружили в огороде местного жителя больше 50 кустов конопли, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники ОНК ОМВД России по Чернышевскому району выявили факт культивирования растений, содержащих наркотические вещества у 35-летнего жителя села Мильгидун. Полицейские обнаружили и изъяли 51 куст конопли. Мужчина признался правоохранителям, что выращивал наркотическое вещество для личного употребления, - уточняют в ведомстве.
Сейчас изъятые образцы отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Забайкалец вырастил в огороде 50 кустов конопли
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Водитель грузовика нанёс потерпевшему тяжкий вред здоровью
Ущерб составил 7 тысяч рублей
Мужчина признался, что выращивал растения для личного употребления
Пилот Ми-2 рассказал о жёсткой посадке вертолёта в Забайкалье
Возбуждено уголовное дело в отношении врача-нарколога-психиатра Забайкальского краевого наркологического диспансера. Он подозревается в получении взятки
28 мая в местности «Кварцевая» произошёл сход лавины, которая снесла общежитие горнодобывающей компании
Пока малыш гуляет с папой, у Татьяны есть два драгоценных часа. Убраться дома, постирать пеленки, погладить распашонки и разложить все по полочкам – дел у молодой мамы невпроворот
Мужчина не почувствовал ножевого удара и продолжил мыть посуду
Подходящий товар ему предложил мошенник
Он связал труп скотчем и вывез тело на речной остров
Преступников сняла камера видеонаблюдения
Суд назначил ему реальный срок в колонии строгого режима
Злоумышленники угрожали продавцу расправой
Возбуждено уголовное дело
Экипажи МЧС России вылетели на поиски пропавшего в Забайкалье воздушного судна