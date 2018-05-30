Забайкалец вырастил в огороде 50 кустов конопли

Мужчина признался, что выращивал растения для личного употребления



В Чернышевском районе Забайкальского края полицейские обнаружили в огороде местного жителя больше 50 кустов конопли, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



- В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники ОНК ОМВД России по Чернышевскому району выявили факт культивирования растений, содержащих наркотические вещества у 35-летнего жителя села Мильгидун. Полицейские обнаружили и изъяли 51 куст конопли. Мужчина признался правоохранителям, что выращивал наркотическое вещество для личного употребления, - уточняют в ведомстве.



Сейчас изъятые образцы отправлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



