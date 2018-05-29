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В Иркутске водитель мопеда сбил школьницу и скрылся

В Иркутске водитель мопеда сбил школьницу и скрылся
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Полицейские его разыскивают 

Полицейские разыскивают свидетелей наезда мопеда на школьницу. Инцидент произошёл 28 мая около трёх часов дня, сообщает отделение пропаганды ГИБДД межмуниципального Управления МВД России «Иркутское».

- На улице Напольная областного центра в районе остановки общественного транспорта «Ушаковская» произошёл наезд мопеда на 15-летнюю школьницу, которая выходила из трамвая. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, - уточняют в ведомстве.

Сейчас стражи порядка пытаются установить личность водителя мопеда. В этой связи они обращаются к очевидцам ДТП с просьбой откликнуться и рассказать об этом по телефонам 8 (3952) 21-76-00, 21-76-01, или прийти по адресу: Иркутский район, посёлок Дзержинск, улица Садовая 2.
 
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