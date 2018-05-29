В Иркутске водитель мопеда сбил школьницу и скрылся

Полицейские его разыскивают

Полицейские разыскивают свидетелей наезда мопеда на школьницу. Инцидент произошёл 28 мая около трёх часов дня, сообщает отделение пропаганды ГИБДД межмуниципального Управления МВД России «Иркутское».- На улице Напольная областного центра в районе остановки общественного транспорта «Ушаковская» произошёл наезд мопеда на 15-летнюю школьницу, которая выходила из трамвая. В результате ДТП несовершеннолетняя получила телесные повреждения, - уточняют в ведомстве.Сейчас стражи порядка пытаются установить личность водителя мопеда. В этой связи они обращаются к очевидцам ДТП с просьбой откликнуться и рассказать об этом по телефонам 8 (3952) 21-76-00, 21-76-01, или прийти по адресу: Иркутский район, посёлок Дзержинск, улица Садовая 2.