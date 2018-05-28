В Улан-Удэ легковушка врезалась в автобус

Водитель «Тойоты» двигался задним ходом



Накануне вечером недалеко от Железнодорожного вокзала произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель за рулём автомобиля «Тойота Корона Премио», выезжая с парковки задним ходом, врезался в «Фиат Дукато».



К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.



Читают сейчас

В Забайкалье угонщик уснул в похищенной машине Происшествия, В Оловяннинском районе полицейские задержали подозреваемого в неправомерном завладении транспортным средством

В центре Улан-Удэ тушили двухквартирный дом Происшествия, Утром 26-го мая произошёл пожар по улице Свободы, горел двухквартирный брусовой дом

Улан-удэнца обокрала уединившаяся с ним в номере новая знакомая Происшествия, Ночью 21 мая в отдел полиции № 2 обратился 26-летний мужчина, который заявил, что у него похищены денежные средства из номера в гостинице. Ущерб составил 12 тысяч рубле

В Улан-Удэ заживо сгорели собаки Происшествия, 26-го мая днём произошёл пожар по улице Судоремонтная. Из-за неосторожно брошенного окурка загорелся вольер для собак