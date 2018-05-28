В Улан-Удэ легковушка врезалась в автобус

Водитель «Тойоты» двигался задним ходом
Накануне вечером недалеко от Железнодорожного вокзала произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель за рулём автомобиля «Тойота Корона Премио», выезжая с парковки задним ходом, врезался в «Фиат Дукато».
К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
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Происшествия, Фото:
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