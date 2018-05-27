В Улан-Удэ заживо сгорели собаки

26-го мая днём произошёл пожар по улице Судоремонтная. Из-за неосторожно брошенного окурка загорелся вольер для собак



Пожарные ликвидировали пожар через 20 минут после получения сообщения, однако, вольер сгорел, погибло две собаки. Также огонь повредил забор.



Причина пожара - неосторожность при курении; виновное лицо - устанавливается, сообщается в оперативной сводке по Улан-Удэ.



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