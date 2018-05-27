Улан-удэнца обокрала уединившаяся с ним в номере новая знакомая

Ночью 21 мая в отдел полиции № 2 обратился 26-летний мужчина, который заявил, что у него похищены денежные средства из номера в гостинице. Ущерб составил 12 тысяч рубле



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержана 29-летняя ранее судимая за тяжкое преступление жительница Улан-Удэ.



Установлено, что потерпевший познакомился со злоумышленницей несколько часов назад. Спустя некоторое время она ушла, прихватив собой его денежные средства.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

