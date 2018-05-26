Потребителей запитали от резервных источников питания
Сегодня в 11:43 в Главное управление МЧС по Бурятии поступило сообщение о крупной аварии. В связи с обильным выпадением снега произошло отключение электроэнергии в 5 населённых пунктах Окинского района.
- В настоящее время электроснабжение осуществляется с помощью резервных источников питания (дизель-электростанции), - сообщает пресс-служба ведомства.
Аварийно-восстановительные работы ведутся силами 7 бригад, в количестве 66 человек и 22 единицы спецтехники.
Из-за снега в пяти сёлах Бурятии отключили электричество
Происшествия, Фото:
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