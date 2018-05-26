Из-за снега в пяти сёлах Бурятии отключили электричество

Потребителей запитали от резервных источников питания



Сегодня в 11:43 в Главное управление МЧС по Бурятии поступило сообщение о крупной аварии. В связи с обильным выпадением снега произошло отключение электроэнергии в 5 населённых пунктах Окинского района.



- В настоящее время электроснабжение осуществляется с помощью резервных источников питания (дизель-электростанции), - сообщает пресс-служба ведомства.



Аварийно-восстановительные работы ведутся силами 7 бригад, в количестве 66 человек и 22 единицы спецтехники.





