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«ЗИЛ» с брёвнами ударил малолитражку в Улан-Удэ

«ЗИЛ» с брёвнами ударил малолитражку в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель грузовика не рассчитал габариты при повороте на стеклозаводском переезде

ДТП произошло вчера в семь вечера на переезде на Стеклозаводе.

Ехавший в сторону улицы Борсоева «ЗИЛ», груженый брёвнами, совершил столкновение с ехавшей впереди попутной «Тойотой Витц», за рулём которой находилась девушка. В ДТП пострадавших нет.

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дорожная авария
 
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