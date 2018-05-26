«ЗИЛ» с брёвнами ударил малолитражку в Улан-Удэ

Водитель грузовика не рассчитал габариты при повороте на стеклозаводском переезде
ДТП произошло вчера в семь вечера на переезде на Стеклозаводе.
Ехавший в сторону улицы Борсоева «ЗИЛ», груженый брёвнами, совершил столкновение с ехавшей впереди попутной «Тойотой Витц», за рулём которой находилась девушка. В ДТП пострадавших нет.
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Происшествия, Фото:
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