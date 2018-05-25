Сотрудники вызволили тело погибшего мужчины из покорёженной машины
Как сообщал «Байкал-Dailу», сегодня ночью в Улан-Удэ в ДТП с такси один человек погиб и 5 пострадали. В Октябрьском районе водитель автомашины «Nissan Ad» не справился с управлением и совершил столкновение со встречной автомашиной «Toyota Ipsum».
В результате ДТП водитель автомашины «Nissan Ad» от полученных травм скончался на месте, трое его пассажиров получили различные травмы. Травмы различной степени тяжести также получили водитель «Toyota Ipsum» и его пассажир. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение города.
Спасателям пришлось доставать тело погибшего из покорёженной машины. Как отмечает автор видео, жертвой ДТП стал молодой мужчина.
Жертву ДТП в Улан-Удэ вытаскивали из машины спасатели
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