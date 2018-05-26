В Бурятии задержали мужчину в наркотическом опьянении

С собой у него было наркотическое вещество



В Кяхте сотрудники полиции задержали 63-летнего мужчину, у которого обнаружено и изъято наркотическое средство.



По заключению экспертизы, вещество оказалось 20 граммами гашиша. При этом установлен факт употребления наркотика неработающим, ранее не судимым мужчиной. Он привлечён к административной ответственности за потребление наркотических средств.



Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

