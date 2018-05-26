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25 Мая

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В Бурятии задержали мужчину в наркотическом опьянении

Происшествия, 
С собой у него было наркотическое вещество

В Кяхте сотрудники полиции задержали 63-летнего мужчину, у которого обнаружено и изъято наркотическое средство.

По заключению экспертизы, вещество оказалось 20 граммами гашиша. При этом установлен факт употребления наркотика неработающим, ранее не судимым мужчиной. Он привлечён к административной ответственности за потребление наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотиков. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
наркотики
 
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