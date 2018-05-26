Столкнувшегося с фурой водителя в Бурятии осудят за смерть в ДТП

В Кабанском районном суде начинается слушание уголовного дела по факту гибели человека в дорожно-транспортном происшествии.Как сообщал «Байкал-Daily», 16 декабря прошлого года на трассе «Байкал» в Кабанском районе произошла смертельная авария. Столкнулись «Тойота» и фура.- Управляя технически исправным автомобилем, водитель потерял контроль за направлением движения своего транспортного средства, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автопоездом в составе грузового тягача и полуприцепа, - сообщает пресс-служба суда.В результате ДТП 54-летняя пассажирка погибла на месте, серьёзно пострадал четырёхлетний мальчик.

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