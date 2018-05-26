Столкнувшегося с фурой водителя в Бурятии осудят за смерть в ДТП

Начинается слушание уголовного дела по факту аварии с одной жертвой и одним пострадавшим
В Кабанском районном суде начинается слушание уголовного дела по факту гибели человека в дорожно-транспортном происшествии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 16 декабря прошлого года на трассе «Байкал» в Кабанском районе произошла смертельная авария. Столкнулись «Тойота» и фура.
- Управляя технически исправным автомобилем, водитель потерял контроль за направлением движения своего транспортного средства, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение со встречным автопоездом в составе грузового тягача и полуприцепа, - сообщает пресс-служба суда.
В результате ДТП 54-летняя пассажирка погибла на месте, серьёзно пострадал четырёхлетний мальчик.
Проверки мест хранения, переработки и реализации рыбной продукции, проведённые природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Росрыболовства, Роспотребнадзора, ветеринарии, вскрыли факты незаконного оборота омуля