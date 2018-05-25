Пассажир поезда сломал палец полицейскому в Забайкалье

Также мужчина публично нецензурно оскорбил правоохранителя



В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело на 37-летнего жителя Иркутской области. Мужчина подозревается в публичном оскорблении и применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти.



23 апреля около трёх часов дня в пассажирском поезде №7 «Владивосток – Новосибирск» при следовании по территории края подозреваемый в присутствии пассажиров и проводника использовал нецензурную брань в отношении оперативного дежурного Могочинского линейного отдела МВД на транспорте.



А при удалении с поезда мужчина оказал сопротивление и применил в отношении сотрудника полиции силу. Он сломал ему палец левой кисти.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

