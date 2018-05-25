Также мужчина публично нецензурно оскорбил правоохранителя
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело на 37-летнего жителя Иркутской области. Мужчина подозревается в публичном оскорблении и применении опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти.
23 апреля около трёх часов дня в пассажирском поезде №7 «Владивосток – Новосибирск» при следовании по территории края подозреваемый в присутствии пассажиров и проводника использовал нецензурную брань в отношении оперативного дежурного Могочинского линейного отдела МВД на транспорте.
А при удалении с поезда мужчина оказал сопротивление и применил в отношении сотрудника полиции силу. Он сломал ему палец левой кисти.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Пассажир поезда сломал палец полицейскому в Забайкалье
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