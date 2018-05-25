Преступник караулил жертву у подъезда
19 мая в полицию обратилась 32-летняя жительница Краснокаменска, которая сообщила о совершённом в отношении неё преступлении. Установлено, что возвращаясь поздно вечером из кафе, около подъезда её дома неизвестный открыто похитил с руки золотой браслет.
Сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 23-летний житель Краснокаменска, который дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж». Сотрудники полиции принимают меры к установлению местонахождения похищенного и проверяют задержанного на причастность к совершению иных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец сорвал золотой браслет с женщины
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