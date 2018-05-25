Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 Мая

24 Мая

Популярное

Забайкалец сорвал золотой браслет с женщины

Происшествия, 
Преступник караулил жертву у подъезда

19 мая в полицию обратилась 32-летняя жительница Краснокаменска, которая сообщила о совершённом в отношении неё преступлении. Установлено, что возвращаясь поздно вечером из кафе, около подъезда её дома неизвестный открыто похитил с руки золотой браслет.

Сотрудники уголовного розыска установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 23-летний житель Краснокаменска, который дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж». Сотрудники полиции принимают меры к установлению местонахождения похищенного и проверяют задержанного на причастность к совершению иных преступлений, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Пассажир поезда сломал палец полицейскому в Забайкалье
Происшествия, 25.05.2018
Также мужчина публично нецензурно оскорбил правоохранителя
Забайкалец сорвал золотой браслет с женщины
Происшествия, 25.05.2018
Преступник караулил жертву у подъезда
Из-за обвала грунта в Улан-Удэ под землю уходят машины
Из-за обвала грунта в Улан-Удэ под землю уходят машины
Происшествия, 25.05.2018
Аварийный участок улицы оказался бесхозным
Забайкальцы угнали карету скорой помощи
Забайкальцы угнали карету скорой помощи
Происшествия, 25.05.2018
Они бросили автомобиль на окраине села
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пешехода
В Улан-Удэ на «зебре» сбили пешехода
Происшествия, 25.05.2018
Сейчас пострадавшего мужчину осматривают медики
В Бурятии произошёл пожар в квартире
Происшествия, 25.05.2018
Обгорели пол, дверь и коридор
Жителя Иркутской области задержали после сбора конопли
Происшествия, 25.05.2018
Суд приговорил мужчину к реальному сроку из-за его криминального прошлого
Забайкалец украл у знакомой 50 тысяч
Происшествия, 25.05.2018
Он стащил карту, когда был в гостях у женщины
Число корыстных преступлений в Бурятии выросло на 22%
Число корыстных преступлений в Бурятии выросло на 22%
Происшествия, 25.05.2018
Правоохранители на совещании обсудили повышение эффективности работы
В Бурятии горел дом
Происшествия, 25.05.2018
Огонь тушили около часа
Житель Иркутской области изнасиловал жену
Происшествия, 25.05.2018
Женщина с множественными повреждениями госпитализирована в больницу
Обвиняемым в убийстве Юрия Власко продлили срок в СИЗО
Обвиняемым в убийстве Юрия Власко продлили срок в СИЗО
Происшествия, 25.05.2018
Все трое проведут ещё месяц под стражей до окончания следствия

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Оценить госуслуги филиала можно на портале «Ваш контроль»
27.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Элеватор. ГИБДД, ты не прав (с)
16.04.2018
Ирина Шаргаева
Ирина Шаргаева
Руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия
Изменение границ водоохранной зоны не отменяет запрета на оборот земельных участков
11.04.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Читайте, завидуйте я гражданин…
11.04.2018
Загрузка...
^