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Ангарчане стащили больничный шлагбаум

Ангарчане стащили больничный шлагбаум
Происшествия, 
Они попали под камеры видеонаблюдения

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 установлена личность подозреваемых в краже. В ночь с 21 на 22 мая группа молодых людей прогуливалась возле детской больницы в 85 квартале. На въезде во двор лечебного учреждения установлен шлагбаум, препятствующий движению постороннего транспорта. Злоумышленники оторвали стрелку и унесли с собой.

Происшествие было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Стражи порядка изучили записи, позже была получена оперативная информация, после отработки, которой установили личности всех подозреваемых. Ими оказались трое молодых людей и одна девушка в возрасте 21-22 лет. Все они доставлены в ОВД. Шлагбаум был найден в соседнем квартале за гаражными боксами.



Злоумышленники полностью признали свою вину, раскаялись и выразили готовность возместить причинённый ущерб, сообщает пресс-служба УМВД России по ангарскому городскому округу.
 
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