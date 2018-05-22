Смертельный лесной пожар в Бурятии потушили

За прошедшие сутки проводились работы по тушению 3 лесных пожаров в Курумканском и Кижингинском районах Бурятии. На конец суток все очаги ликвидированы, новых лесных пожаров не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.Как сообщал «Байкал-Daily», 19 мая в Курумканском районе возник лесной пожар, который стал крупнейшим в истории: из-за штормового ветра огонь прошёл 700 гектаров леса менее чем за час. В итоге к финалу тушения площадь превысила 2 тысячи гектаров.Во время его тушения, попав в огненную ловушку в условиях сильного задымления, погибли двое сотрудников лесной охраны Верхне-Баргузинского лесхоза: 56-летний Валерий Жанцанов и 41-летний Аюр Цыренжапов. У последнего остались трое малолетних детей.Глава Бурятии Алексей Цыденов, выражая соболезнования, сообщил, что родные погибших получат компенсацию по 1 миллиону рублей. Правительство Бурятии также окажет помощь в организации похорон, дальнейшем трудоустройстве матерей и устройстве детей в детские сады и школы.– Если надумают переезжать в Улан-Удэ, мы, безусловно, поможем и с трудоустройством и устройством детей в школу и в детский сад. Помимо этого, детям положены выплаты по потере кормильца, – сказал Алексей Цыденов. – В любом случае, детей не оставим, окажем всю необходимую помощь.Уже задержан и виновник пожара. По версии следствия, им являлся 64-летний местный житель, который находясь в лесном массиве, после курения оставил на лесной подстилке не потушенную сигарету. От неё через несколько минут загорелась трава.Мужчина пытался самостоятельно потушить пожар, но не смог – огонь быстро перекинулся на верхний уровень лесных насаждений и с ветром начал распространяться по округе. Сейчас подозреваемый мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум лицам.В Бурятии с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 167 лесных пожаров, площадь пройденная огнём составляет около 9,1 тысячи га. В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 211 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, составила около 114 тысяч га.С начала пожароопасного сезона выявлено 9 виновников возникновения лесного пожара, возбуждено 7 уголовных дел.На территории Курумканского района действует режим ЧС, на остальной территории республики - особый противопожарный режим. Запрещено пребывание граждан в лесах за исключением мест массового посещения. Запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей.При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.Читайте также: