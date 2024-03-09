Глава Бурятии вновь опроверг слухи о переводе в Москву: «Никуда не собираюсь»

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Жителям Бурятии рассказали, как правильно выбрать продукты к Масленице Общество, «Вместо белой пшеничной муки высшего сорта можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую или их смесь. Это поможет снизить калорийность блинов и повысить их полезные свойства», - советуют в ведомстве