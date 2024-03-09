Глава Бурятии вновь опроверг слухи о переводе в Москву: «Никуда не собираюсь»

Алексей Цыденов отметил, что у него «очень большие планы по тому, что надо сделать в республике»
Глава Бурятии вновь прокомментировал слухи о смене места работы и переводе в Москву в ходе встречи с молодёжью во время съёмки передачи Show today (возрастное ограничение 12+).
- Я даже не буду говорить, куда меня отправляют. Я знаю четыре варианта, куда меня постоянно отправляют. Подходят люди, друзья мои, уважаемые, с большими должностями, наделённые властью и своей информацией, спрашивают: «Ты что, правда, туда?». Не знаю, я уже даже глаза закатывать устал. Правда, никуда не собираюсь. Чтобы куда-то двинуться, на любую большую должность, там идёт целый процесс согласования. Там тебя силовые органы проверяют, согласовывают, ты идёшь, целый список согласований идёт. Сейчас я не инициирую никаких вещей, я сам не хожу никуда, не прошусь - заберите меня отсюда, потому что я уже здесь природнился. Со мной никто таких разговоров не ведёт, документов никаких не запрашивает. Поэтому в данном случае всё тихо. Я просто был уже в Москве, на хороших должностях работал, не только замминистром был, я был ещё руководителем федерального агентства, - подробно рассказал он.
Глава республики отметил, что у него большие планы в Бурятии.
- Никуда не собираюсь. Более того, очень большие планы у меня по тому, что надо сделать в республике. По мастер-планам грандиозные задачи. По промышленности у нас такие очень амбициозные задачи, которые мы хотим двинуть. Мне это нравится, потому что ты здесь свою работу более чётко видишь. Чистое поле, бурьян, тут раз - и школа. Не понять, что это за куток, тут раз - детский сад. Там буераки, тут раз - асфальтированная дорога. Всё по-другому. Ты результат своей работы видишь быстро, он тебе душу греет. Приехал, видишь, счастливые дети бегают. Получаешь вот от этого воодушевление, вдохновение работать дальше. Это сложно на что-то променять. Да и на что? На кабинет с бумажками? Нет. Так что я здесь. Пока люди поддерживают, - заключил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов недавно отреагировал на подобные слухи. Он написал подробный пост в своём Telegram-канале.
Глава Бурятии вновь опроверг слухи о переводе в Москву: «Никуда не собираюсь»
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