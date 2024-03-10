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В Бурятии «подделали» начальника управления капстроительства

В Бурятии «подделали» начальника управления капстроительства
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мошенники имитируют голос Анатолия Урбанова и рассылают его коллегам фейковые войсы

Неизвестные вновь создали в Telegram фальшивый аккаунт начальника управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии Анатолия Урбанова. До этого его виртуальный клон в популярном мессенджере появлялся в декабре.
 
Теперь аферисты якобы от лица Урбанова пишут его коллегам и подрядчикам УКС, что с ними должен связаться сотрудник силовых структур. Кроме того, злоумышленники подделывают голос руководителя учреждения, рассылая фейковые голосовые сообщения (войсы).
 
- Они могут давать странные указания или пытаться выяснить персональные данные, – предупредил сам Анатолий Урбанов.
 
Начальник УКСа призвал всех сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. А ещё попросил проверять номер телефона, если кто-то получит сообщение якобы от него и, конечно, не называть никакие личные данные, не открывать сомнительные ссылки и не переводить никому деньги.
telegram фейк мошенничество управление капитального строительства

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