В Бурятии «подделали» начальника управления капстроительства



Неизвестные вновь создали в Telegram фальшивый аккаунт начальника управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии Анатолия Урбанова. До этого его виртуальный клон в популярном мессенджере появлялся в декабре.



Теперь аферисты якобы от лица Урбанова пишут его коллегам и подрядчикам УКС, что с ними должен связаться сотрудник силовых структур. Кроме того, злоумышленники подделывают голос руководителя учреждения, рассылая фейковые голосовые сообщения (войсы).



- Они могут давать странные указания или пытаться выяснить персональные данные, – предупредил сам Анатолий Урбанов.



Начальник УКСа призвал всех сохранять бдительность и не поддаваться на провокации. А ещё попросил проверять номер телефона, если кто-то получит сообщение якобы от него и, конечно, не называть никакие личные данные, не открывать сомнительные ссылки и не переводить никому деньги.