Мошенники создали фейковый аккаунт начальника ЗАГС Бурятии









В последнее время всё больше подобных сообщений. На днях аферисты подделали аккаунт председателя Народного Хурала Бурятии



По словам Анны Абзаевой, это новый вид мошенничества.



- Друзья, это новый вид мошенничества! Сейчас от многих руководителей создают фейковые аккаунты, идут ложные обращения, не поддавайтесь этим мошенническим действиям! – призывает она.

В последнее время всё больше подобных сообщений. На днях аферисты подделали аккаунт председателя Народного Хурала Бурятии Владимира Павлова в одном из мессенджеров. Ранее о появлении своего виртуального клона предупредил глава Минспорта РБ Иван Козырев. Фальшивый министр разводил людей на деньги в Telegram. А ещё за последний месяц мошенники «дотянулись» до ректора ВСГУТУ Игоря Сизов а и уже во второй раз – до руководителя Минкульта республики Соелмы Дагаевой. По словам Анны Абзаевой, это новый вид мошенничества.- Друзья, это новый вид мошенничества! Сейчас от многих руководителей создают фейковые аккаунты, идут ложные обращения, не поддавайтесь этим мошенническим действиям! – призывает она.





Начальник управления ЗАГС Бурятии Анна Абзаева предупреждает, что мошенники создали её фейковый аккаунт в Telegram. Она просит быть бдительными и не отвечать на уловки аферистов.- Уважаемые друзья, предупреждаю всех, создан мой фэйковый аккаунт в Telegram. Это действуют мошенники!!! Если вам пишут, звонят в этом аккаунте, не отвечайте, не пишите, а сразу блокируйте, будьте бдительны, не поддавайтесь на провокацию, не реагируйте ни на какие предложения! И тем более никому никаких денег не переводите! - предупреждает Анна Абзаева через Telegram-канал ЗАГСа Бурятии.