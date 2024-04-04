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Мэр Слюдянки уходит в отставку после приговора суда

Мэр Слюдянки уходит в отставку после приговора суда
Власть, 
Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий

В Иркутской области глава города Слюдянка Владимир Сендзяк покинет свой пост 2 мая. Ранее Сендзяка и его заместителя суд признал виновными по делу о превышении должностных полномочий. Об уходе в отставку глава города сообщил в своём Telegram-канале 3 апреля.

«В свете принятого решения районного суда в отношении меня и моего заместителя я принял решение о сложении полномочий главы города со 2 мая текущего года. Я крайне благодарен за слаженную и профессиональную работу своим коллегам, соратникам, коллективам администраций города Слюдянка и Слюдянского района», - написал он.

Он подчеркнул, что категорически не согласен с решением суда.

«Считаю его несправедливым, так как никаких противоправных действий ни я, ни мой заместитель не совершали. Буду продолжать отстаивать свои интересы в судах более высоких инстанций, но этот процесс не должен отражаться на жизни города. Я очень надеюсь на то, что вы, уважаемые слюдянцы, примите взвешенное решение по выбору главы города, который достойно продолжит работу по развитию Слюдянки, сохранит и приумножит начатое», - подчеркнул Сендзяк.

Приговор по делу Владимира Сендзяка и его заместителя вынесли в феврале. По версии следствия и суда, в 2022 году должностные лица, зная о невыполнении в полном объёме ООО «ДорСвет» работ по благоустройству центральной площади в Слюдянке, подписали акты о выполненных работах. Ущерб федеральному бюджету оценили на сумму около 600 тысяч рублей.

Суд назначил мэру 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и запретом занимать определённые должности. Его заместителю – 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

Владимир Сендзяк занимал должность главы Слюдянки с 2012 года. Накануне выборов в июле 2022 года он заявил, что возбуждённое на него уголовное дело послужило инструментом политического давления. В сентябре того же года вновь победил на выборах, будучи выдвинутым партией «Справедливая Россия – Патриоты – За правду». 
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