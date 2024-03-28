Народный Хурал упразднил всенародные выборы мэра Улан-Удэ

Мэра теперь будут назначать по конкурсу
Всенародные выборы мэра Улан-Удэ упразднены. Градоначальника теперь будут назначать по конкурсу. Решение принял сегодня на внеочередной сессии парламент Бурятии.
За соответствующие поправки в республиканский закон «Об организации местного самоуправления» проголосовали 54 депутата, против проголосовали шесть человек, один не голосовал.
Законопроект внёс зимой глава Бурятии Алексей Цыденов. Согласно поправкам, мэра будут назначать по конкурсу: сперва претенденты защитят свои программы перед конкурсной комиссией. Затем комиссия отберёт двух кандидатов. Кто из них станет мэром, решит в итоге Улан-Удэнский горсовет депутатов большинством голосов.
Руководитель администрации главы Бурятии Алдар Гулгенов, который представлял сегодня законопроект, сослался на опыт других российских регионов.
- На данный момент прямые выборы остались из 89 субъектов Российской Федерации лишь в четырёх административных центрах регионов. Это Хабаровск, Якутск, Абакан и Анадырь. В 2023 году нововведение принял Новосибирск, перейдя также на конкурсную процедуру. В целом концепция законопроекта согласуется с положениями федерального законодательства, - сказал он.
Экономия от отмены прямых выборов мэра столицы в 2024 году, по его словам, составит 16 миллионов рублей.
Большинство депутатов поддержали инициативу. Так, Андрей Невьянцев напомнил аналогичный опыт Северобайкальска двухлетней давности. Вадим Бредний обратил внимание на финансовую составляющую и заявил, что данная модель выборов – «более демократичная», так как предложить свою кандидатуру сможет любой желающий.
- При свободных выборах любой человек может пойти на выборы, но сколько он будет вникать в эти процессы? Касаемо депутатов по одномандатным округам. Они не делят свою ответственность вместе с партией, они непосредственно отвечают сами лично перед своими избирателями и после того, как на их суд будут представлены соискатели на должность мэра города, они также берут на себя ответственность, за того, кто будет в дальнейшем руководить городом. Нести эту ответственность ни будут персонально перед своими избирателями. Насколько я понимаю, совет депутатов может также инициировать и высказать недоверие к руководителю. В связи с этим я не вижу никаких проблем и считаю законопроект нужно поддержать, - высказался депутат Николай Дашеев.
- Конечное решение принимает совет депутатов, который является и будет являться народными избранниками. Таким образом волеизъявление людей наших граждан всё равно будет отражено через депутатов городского совета, - заявил депутат Олег Бадлуев.
На сегодняшний день из 23 муниципальных образований (21 муниципальный район и два городских округа – Улан-Удэ и Северобайкальск) уже 18 перешли на систему избрания главы по конкурсу. Прямые выборы пока ещё остаются в Кабанском, Бичурском, Селенгинском, Кяхтинском и Окинском районах.
Отметим, всенародные выборы мэра Улан-Удэ уже отменяли в 2011 году, тогда исполнительную власть передали в руки сити-менеджера. В 2015 году прямые выборы вернули. В 2019 году победу на выборах одержал действующий мэр Игорь Шутенков.
Народный Хурал упразднил всенародные выборы мэра Улан-Удэ
Власть, Фото:
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