В Улан-Удэ можно научиться основам тактической медицины, управлению БПЛА и даже дайвингу

«Главное желание курсанта. И не пропускать занятия»

Такие знания и навыки бесплатно дают в добровольном обществе содействия армии, авиации и флоту. Их приобрели уже более 500 человек. Подробности «Байкал-Daily» узнал у председателя регионального отделения ДОСААФ Алексея Шагаева. Выяснилось много интересного.

- Алексей Эрдэмович! У людей старшего поколения ДОСААФ ассоциируется прежде всего с подготовкой юношей к призыву в армию…

- Конечно. Это одна из наших уставных целей. Мы не государственная структура, а добровольное общество. Но по поручению правительства выполняем задания. И призывников готовим, и, например, водителей. Там девять пунктов. Естественно, с прицелом к дальнейшей службе в рядах Вооружённых сил России.

- Как возникла идея организовать бесплатные курсы, например, по экзотическому дайвингу? Зачем он в Бурятии?

- Ну, дайвинг я бы поставил на шестое место из всех наших шести направлений. Хотя они и равноправны. Началось всё с медицины. Затем появились курсы управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Строевая и тактическая подготовка. Потом инженерное дело, горная подготовка и дайвинг.

- Зачем всё это?

- С момента начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года ДОСААФ в Бурятии оказывал гуманитарную поддержку бойцам, направлявшимся в зону СВО. Например, находил материалы для маскировочных сетей. Передавали деньги бойцам, которые перед командировкой хотели съездить в Агинское, помолиться там, на другие их нужды. С началом частичной мобилизации в сентябре 2022 года встал вопрос: чем мы, добровольное общество, можем быть ещё полезными? Возникла идея о бесплатных курсах по выходным дням. Я пообщался в разных соцсетях, в телеграм-каналах. Нашёл единомышленников. С ними оценили, что требуется. Создали телеграм-канал «ТЫЛ и ФРОНТ ЕДИНЫ! Начальная военная подготовка в Бурятии». Первую группу уже в конце ноябре набрали с Солбоном Санжиевым по медицине. Тут и первая помощь (она нужна ведь не только при боевых действиях, но и в быту), и тактическая медицина. Создали программу курса на 32 часа занятий.

- То есть это сколько дней занятий?

- По четыре часа в день. Получается 8 выходных – любой из шести курсов, таким образом, рассчитан на месяц. В каждой программе 32 часа занятий – теоретических и практических.

- Расскажите о курсах поподробнее.

- По БПЛА группы занимаются с замдиректора Улан-Удэнского авиационного техникума Борисом Дармаевым. Теория на их базе, так как есть оборудование, а практика, например, была на Богородском острове.

Строевую и тактическую подготовку осуществляет Станислав Шишулькин, руководитель нашего спортивного военно-патриотического клуба «Корнет». Теория у них в спортзале, а стрельбы и практика – на полигоне нашей 5-й гвардейской танковой бригады.

Инженерное дело – важная вещь. Это и как мину заложить, и как окоп правильно вырыть. Тут мы сотрудничаем с военным учебным центром ВСГУТУ. У них очень хорошая учебная база.

Горное дело – это не только занятия альпинизмом. Но и, кстати, как правильно, грамотно преодолеть реку по воздушной переправе.

Дайвингом в теории занимаются на базе ДОСААФ в Улан-Удэ на улице Ключевской. А выезды были в Новую Брянь, где есть бассейн.

- Есть ли какие-то возрастные ограничения?

- Существует отбор. Нужно написать заявление, придумать позывной, заполнить анкету. Без таких данных на полигон же не попадёшь! Но группы небольшие, чтобы не перегружать преподавателей. Они ведь занимаются с курсантами в свободное от основной работы время. По 15-20 человек. Возрастных ограничений нет. У нас ходят юнармейцы - школьники и студенты ссузов. У них это важно для профориентации. По БПЛА уже две группы обучили из кадровых военных, которые были дома в отпуске из зоны СВО. Есть и те, кто хочет пойти потом на СВО в качестве добровольца. Списываемся, например, с бывшим курсантом Романом, ему уже за 50 лет. У него позывной «Василий Тёркин». Он прошёл все курсы! Пишет, что очень помогает. Вообще, за год с лишним через наши курсы выходного дня прошли более 500 человек. Главное желание курсанта. И не пропускать занятия.

- А кого больше: девушек или юношей, мужчин или женщин?

- Зависит от курса. На инженерном деле, строевой и тактической подготовке, горном деле, конечно, больше мужчин. А на медицине – 50 на 50. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех наших девушек, женщин с замечательным праздником 8 марта.

- Присоединяемся! Спасибо за беседу и за вашу работу!