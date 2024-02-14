Прокурор Бурятии и омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве

Прокурор Бурятии Михаил Филичев и уполномоченный по правам человека в республики Юлия Жамбалова заключили соглашение о сотрудничестве.- Предметом соглашения является организация эффективного взаимодействия по вопросам государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Бурятии. Запланировано проведение совместных мероприятий по оказанию содействия общественным объединениям в восстановлении нарушенных социальных прав граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.Отмечается, что взаимодействие в рамках заключенного соглашения позволит «оперативно информировать друг друга, обмениваться опытом работы по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, совершенствования регионального законодательства».

Читают сейчас