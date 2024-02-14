Запланировано проведение совместных мероприятий
Прокурор Бурятии Михаил Филичев и уполномоченный по правам человека в республики Юлия Жамбалова заключили соглашение о сотрудничестве.
- Предметом соглашения является организация эффективного взаимодействия по вопросам государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Бурятии. Запланировано проведение совместных мероприятий по оказанию содействия общественным объединениям в восстановлении нарушенных социальных прав граждан, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Отмечается, что взаимодействие в рамках заключенного соглашения позволит «оперативно информировать друг друга, обмениваться опытом работы по вопросам защиты прав и свобод человека и гражданина, совершенствования регионального законодательства».
Прокурор Бурятии и омбудсмен подписали соглашение о сотрудничестве
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