В Забайкалье назначили замминистра

Власть, Фото: минсоцэкономразвития Забайкалья

Им стал выпускник ЧГУ



Заместителем министра по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края назначен Иван Шестаков. Соответствующее распоряжение подписано губернатора региона.



Иван Васильевич Шестаков родился в 1986 году. Окончил в 2009 году Читинский государственный университет по специальности «Антикризисное управление», квалификация- экономист-менеджер.



- Имеет опыт работы по специальности в министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края, министерстве экономического развития Забайкальского края. В 2021 назначен на должность начальника отдела стратегического развития министерства по социальному, экономическому, инфраструктурному, пространственному планированию и развитию Забайкальского края, - сообщили в пресс-службе министерства по соцэкономразвитию региона.

