На пост был утверждён временно исполняющий обязанности руководителя
С 24 января приказом Роструда руководителем государственной инспекции труда в РБ – главным государственным инспектором труда в Бурятии назначен Юрий Гармаевич Гармаев.
С 2010 по 2017 год он работал государственным инспектором труда отдела надзора и контроля по правовым вопросам государственной инспекции труда в РБ. С 2017 года по январь 2023 года – начальник отдела надзора и контроля по правовым вопросам. С января 2023 года – временно исполняющий обязанности руководителя государственной инспекции труда в РБ. Об этом сообщает объединение организаций профсоюзов Бурятии.
В Бурятии назначен новый руководитель госинспекции труда
Власть, Фото:
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